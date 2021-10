Maignan: “La mia ala è stata colpita, ma il ritorno in aria sarà spaventoso”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha scritto un messaggio su Instagram dopo l'intervento per la lesione al legamento del polso sinistro

L'intervento di Mike Maignan al polso sinistro è perfettamente riuscito. Ma le notizie sul suo recupero non sono delle migliori, perché il portiere rossonero dovrà stare lontano dal campo per almeno 10 settimane. L'ex Lille però non ha intenzione di deprimersi e, attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato un messaggio motivazionale e di ringraziamenti. L'ala sinistra di Magic Mike è ferita, ma il ritorno sarà bellissimo. Ecco il post.