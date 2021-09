Liverpool-Milan, la Curva Sud non andrà ad Anfield: “Tutto troppo incerto”

Con un messaggio apparso su Instagram, la Curva Sud ha comunicato che non andrà ad Anfield per Liverpool-Milan. Ecco i motivi

La Curva Sud, attraverso un post su Instagram, ha comunicato che non prenderà parte alla trasferta di Anfield in occasione di Liverpool-Milan. Le rigide normative sul Covid non lasciano altra scelta al tifo organizzato rossonero. Questo il messaggio.