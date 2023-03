Il gol e l’esultanza, Kerkez sulle orme di Theo Hernandez

Con il gol alla Lazio, Milos Kerkez esulta come fece proprio contro la stessa squadra il suo idolo Theo Hernandez

Nella sconfitta della Lazio di ieri sera contro l'AZ sembra esserci qualche traccia di Milan. A timbrare il cartellino, infatti, c'è Milos Kerkez, ex rossonero con un passato nelle giovanili e trasferitosi alla squadra olandese nel 2022. L'uomo copertina di questa andata degli ottavi di finale di Conference League non ha mai negato l'ammirazione verso un suo ex compagno nonché idolo: Theo Hernandez.