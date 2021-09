Ibrahimovic, gol con la scarpa slacciata: “Chi ha bisogno dei lacci?” | News

Grazie ad un gol segnato con le scarpe slacciate, Zlatan Ibrahimovic ha messo la sua firma sulla vittoria nel match di ieri contro la Lazio

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei protagonisti nella vittoria del match di ieri tra Milan e Lazio, partita terminata 2-0 per i rossoneri. Entrato in campo al 60esimo minuto di gioco al posto di Rafael Leao, allo svedese sono bastati solamente sette minuti per mettere in rete il pallone del definitivo 2-0. Un gol curioso, in quanto il numero 11 poco prima di fiondarsi nell'area di rigore biancoceleste stava per allacciarsi gli scarpini. Il Milan, con un post pubblicato su Twitter, scherza su questa marcatura arrivata con le scarpe slacciate: "Chi ha bisogno dei lacci?", queste le parole apparse sull'account del Diavolo. Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.