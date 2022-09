GP Monza, quanto Milan nel paddock! Ibra, De Ketelaere e non solo (FOTO)

Come scrive l'account Instagram di 'Sky Sport F1' è in atto una vera e propria parata di stelle nel paddock di Monza. Tantissimi personaggi famosi sono giunti nella città lombarda per assistere al Gran Premio di Formula Uno che sta per partire. Tra l'attore Hugh Grant e Lapo Elkann ecco apparire anche diversi calciatori del Milan. Presenti Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria, Charles De Ketelaere e Olivier Giroud. Ecco le foto. Aster Vranckx si è presentato in conferenza stampa: qui le sue dichiarazioni integrali