Giacinti saluta: “Milan, non mi sarei mai immaginata di dirti arrivederci”

La notizia era nell'aria, ma di fatto Valentina Giacinti l'ha ufficializzata attraverso un post social in cui saluta così il Milan

"Il significato che questi colori hanno per me non sbiadirà mai. Sei casa mia e dirti "arrivederci" milan è una delle decisioni più difficili che mai mi sarai immaginata di dover prendere. Voglio dirvi però che i messaggi d'amore che sto ricevendo da tutti voi sono la mia vittoria più bella. A voi, milanisti e non solo, voglio dirvi GRAZIE. È straordinario il vostro affetto e quello che avete lasciato in me. A presto, con amore e gratitudine. Vale".