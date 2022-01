Conti si gode la Sampdoria: nessun riferimento al Milan sui social

Andrea Conti esulta sui social per il trasferimento alla Sampdoria. Non c'è nessun messaggio di ringraziamento rivolto al Milan

Quella tra il Milan e Andrea Conti è la storia dei rimpianti. Il giocatore era arrivato dall'Atalanta come uno degli esterni più promettenti in Italia e non solo, ma gli infortuni hanno deciso di mettersi in mezzo. Il classe 1994, in questa stagione, ha collezionato la miseria di 12 minuti da subentrato contro la Roma. Inevitabile la decisione di cambiare aria e di andare alla Sampdoria. Attraverso il suo profilo social Conti ha dedicato una bella frase al suo nuovo club, ma non si legge nessun ringraziamento nei confronti del Milan. Ecco il post.