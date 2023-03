Classifica dei migliori portieri al mondo: assente Maignan

Non mancano le critiche dovute alla classifica dei 10 migliori portieri del momento stilata da FourFourTwo, con Maignan grande assente

Francesco Aliperta

La nota rivista inglese FourFourTwo ha stilato una classifica, come suo solito, riguardo i 10 migliori portieri al mondo in questo momento. Tra le discussioni social scaturite, però, si denotano non poche novità, con alcuni giocatori assenti e altri presenti un po' a sorpresa. Se, difatti, non stupisce Emiliano Martinez al decimo posto, vincitore del Mondiale e protagonista assoluto della finale contro la Francia, a far sorridere i tifosi dell'Inter vi è Andre Onana un gradino al di sopra.

All'ottavo posto, invece, una vecchia conoscenza rossonera, con Gianluigi Donnarumma che precede i due portieri del Bayern Monaco: Manuel Neuer e Yann Sommer. Subito dopo vi è quello che spesso viene definito come la rappresentazione del numero 1 moderno, Ederson, ma è proprio qui la prima vera sorpresa. A leggere la classifica, vediamo che l'estremo difensore del Manchester City risulta essere in una posizione più bassa di Nick Pope, portiere del Newcastle. Indiscutibile il piazzamento sul terzo gradino del podio per Marc-Andre Ter Stegen, il giocatore blaugrana si riconferma su alti livelli ad ogni stagione.

Arriviamo, dunque, alle prime due posizioni, occupate rispettivamente da Thibaut Courtois, Real Madrid, e Alisson del Liverpool. Proprio questi ultimi due, a dispetto della classifica, sono stati i protagonisti degli errori visti durante il match tra i Reds e i Blancos in Champions League. Se poi notiamo l'assenza di un portiere come Mike Maignan, allora, la lista stilata da FourFourTwo sembra destinata a far discutere ancora per molto. Segui qui la diretta testuale della sfida tra gli Spurs ed i rossoneri >>>

