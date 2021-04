Buon compleanno Rivaldo: gli auguri del Milan sui social

Rivaldo Vítor Borba Ferreira, ex attaccante del Milan, compie oggi 49 anni. Il post di auguri del club rossonero sui propri canali social

Nato a Paulista , comune vicino Recife ( Brasile ) lo scorso 19 aprile 1972 , oggi Rivaldo Vítor Borba Ferreira, universalmente conosciuto come Rivaldo , compie 49 anni . Il Milan , uno dei suoi ex club, ha augurato buon compleanno all'ex fuoriclasse brasiliano con un post sui propri canali social ufficiali

Rivaldo, esploso prima in patria con il Palmeiras, poi affermatosi in Spagna con il Deportivo La Coruña, si consacrò campione di livello assoluto nei suoi cinque anni al Barcellona, dal 1997 al 2002. Proprio nell'estate 2002, quando ormai la sua stella era in declino, approdò in rossonero.