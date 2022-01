Ballo-Touré compie 25 anni: gli auguri di compleanno del Milan

Fodé Ballo-Touré, difensore senegalese del Milan, compie oggi 25 anni. Il club rossonero gli ha augurato buon compleanno sui social

Giunto in rossonero la scorsa estate a titolo definitivo dal Monaco, per 5 milioni di euro, finora Ballo-Touré ha indossato la maglia del Milan in 11 partite. Ovvero 9 di Serie A più 2 di Champions League, per un totale di 530' trascorsi sul terreno di gioco.