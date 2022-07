Gli auguri di Leao a Maignan: “Quello che ho fatto è anche merito tuo”

Rafael Leao augura buon compleanno con una stories su Instagram a Mike Maignan, portiere del Milan e suo compagno di squadra. Per l'estremo difensore francese sono 27 candeline da spegnere oggi. Tanta gratitudine da parte di Leao verso Maignan: "Quello che ho fatto nella scorsa stagione è stato anche per quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo...Un grazie non basta fratello mio. Lunga vita fratello". MERCATO MILAN e TOP NEWS – Nuova amichevole per i rossoneri, futuro incerto per Messias >>>