Atalanta-Milan, ecco cinque gol rossoneri a Bergamo (Video)

Il Milan, attraverso i profili social ufficiali, ha pubblicato un video con cinque gol segnati dai rossoneri contro l'Atalanta a Bergamo. Si va dalla rete lampo di Tonali a quella del 2013 siglata da El Shaarawy fino a quella messa a segno da Demetrio Albertini. Una top 5 per avvicinarsi al match di stasera (per stuzzicare l'appetito), da gustare nel video in basso.