Addio al celibato, tifoso dell’Inter con la maglia del Milan: “Che umiliazione”

Curioso avvenimento documentato da 'Sky Sport'. Un tifoso dell'Inter, per penitenza, ha dovuto indossare la maglia del Milan. La reazione

C'è grande euforia in casa Inter dopo la campagna acquisti scoppiettante condotta finora. Tanti acquisti, con il ritorno di Romelu Lukaku in primis, che hanno alimentato i sogni dei tifosi, che provano a dimenticare la vittoria dello scudetto del Milan. Ma c'è anche chi, ad Appiano Gentile, cambia fede calcistica, per colpa di un addio al celibato!