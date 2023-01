TOP VIDEO 2022: Berlusconi canta al suo matrimonio

Matrimonio simbolico per Silvio Berlusconi, vecchio Presidente del Milan e oggi del Monza, e Marta Fascina, sua compagna. C'è un video in cui l'uomo da 29 trofei con i rossoneri, canta in francese con Fedele Confalonieri che lo accompagna al piano.

Nel corso del 2022 c'è stato anche il matrimonio simbolico per Silvio Berlusconi, vecchio presidente del Milan e oggi del Monza, e Marta Fascina, sua compagna. C'è un video in cui l'uomo da 29 trofei vinti con i rossoneri, canta in francese con Fedele Confalonieri che lo accompagna al pianoforte. Un momento che ha fatto il giro di tutti i cellulari, per vari motivi. Primo per l'attenzione che Berlusconi richiama su di sé ogni volta, secondo perché ricorda momenti storici e terzo forse anche per ironia. In ogni caso Berlusconi calcisticamente rimane in grado di raggiungere grandi obiettivi e anche in politica, alla fine, è sempre presente.