Rewind 2022 – Milan, il coro “Mamma mia” diventa il tormentone Scudetto

Il Milan è una squadra che è cresciuta tantissimo nelle ultime stagioni. Il merito va alla dirigenza rossonera che è riuscita a portare in rosa giocatori giovani dal buon potenziale. Potenziale che è stato sviluppato al massimo da Stefano Pioli . Il lavoro dal post pandemia, ha trasformato la squadra fino ad arrivare allo Scudetto dello scorso anno. Una stagione che ha creato parecchi tormentoni: il "Si è girato Giroud" o il "Pioli is on fire" sono solo due esempi.

Il coro della Curva Sud per lo Scudetto

La Curva Sud del Milan, per celebrare la vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione, durante questa estate preparò un nuovo coro di sfottò ai cugini dell’Inter: il tutto sul motivo di "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri. Le parole riprendono momenti chiave della stagione rossonera come i gol di Giroud a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma anche di quella nerazzurra, come l'ormai celeberrimo recupero Bologna-Inter. Il coro debuttò ufficialmente il 4 luglio a Milanello, in occasione del raduno dei rossoneri. La Curva Sud del Milan è sempre stata carica. Questo il testo: