Verona-Milan, le probabili formazioni: le scelte di Tudor e Pioli

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le formazioni di Verona e Milan, partita che si giocherà questa sera. Ecco le scelte di Juric e Pioli

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le formazioni di Verona-Milan. La partita, come noto, si giocherà questa sera allo stadio Bentegodi. Gli uomini di Juric non hanno veri obiettivi di classifica, ma hanno già dimostrato con il Cagliari di voler dare il massimo, mentre i rossoneri vogliono a tutti i costi lo scudetto. Ecco le probabili formazioni di Verona e Milan.

QUI MILAN - Pioli pensa a qualche novità rispetto alla formazione che ha battuto la Fiorentina. In difesa Calabria, Kalul, Tomori e Theo Hernandez, mentre in attacco ci sarà Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic che andrà in panchina. Due i dubbi tra centrocampo e trequarti, con il ballottaggio tra Krunic e Bennacer: se giocasse il bosniaco, Kessie giocherebbe in mediana, in caso contrario si sposterebbe sulla trequarti. L'altro dubbio è quello consueto sulla fascia destra, con Saelemaekers in leggero vantaggio su Messias. Indisponibile il solo Simon Kjaer.