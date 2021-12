Udinese-Milan, probabile formazione: Bakayoko in vantaggio su Bennacer

Le ultime sulla formazione rossonera di Udinese-Milan: Pioli deve decidere chi schierare tra Bakayoko e Bennacer

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato questa mattina le probabili formazioni di Udinese-Milan. La gara, che si disputerà alla Dacia Arena, è valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri vengono dalla sconfitta 3-1 contro l'Empoli, che è costato l'esonero a Luca Gotti, mentre i rossoneri dalla vittoria 2-0 in casa contro la Salernitana. Il vero dubbio è quello a centrocampo tra Bakayoko e Bennacer. Il primo sembra essere leggermente favorito, ma non sono esclusi colpi di scena.Panchina per Franck Kessie, che deve ancora ritrovare quella continuità di rendimento a cui aveva abituato nella scorsa stagione. Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming