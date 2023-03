Milan, la probabile formazione per il Tottenham: Pioli lancia Krunic

Alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo, nella cornice del 'Tottenham Hotspur Stadium' andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan, dopo il successo di misura conquistato dai rossoneri all'andata. Secondo quanto riportato da Sky, il tecnico del Diavolo Stefano Pioli lancerà da titolare tra i pali Mike Maignan, che ha fatto il suo ingresso in lista UEFA a discapito di Ciprian Tatarusanu. In difesa spazio a Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, mentre a centrocampo agiranno Junior Messias e Theo Hernandez come esterni e Ismael Bennacer e Sandro Tonali come centrali. Sulla trequarti avanza Rade Krunic e torna Rafael Leao dopo la squalifica, mentre l'unica punta sarà Olivier Giroud.