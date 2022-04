Torino-Milan, la formazione di Pioli: scelte obbligate | Serie A News

La probabile formazione di Stefano Pioli per Torino-Milan alla luce delle quattro, improvvise assenze dell'ultimo momento tra i rossoneri

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Torino-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022. Una gara importante per il Diavolo di Stefano Pioli, obbligato a vincere per mantenere il primo posto in classifica e, di conseguenza, il piccolo vantaggio nella lotta Scudetto.

Nel primo pomeriggio odierno, però, sono giunte brutte notizie sul fronte infortunati. Il Milan, infatti, ha fatto sapere che Ismaël Bennacer, Samu Castillejo, Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović non sono partiti con la squadra per la trasferta dello stadio 'Olimpico - Grande Torino'.

Affaticamento muscolare per i primi tre, sovraccarico al ginocchio sinistro per l'attaccante svedese. Pioli, dunque, che già doveva rinunciare ad Alessandro Florenzi, Simon Kjær ed Alessio Romagnoli, si troverà di fatto dinanzi a scelte obbligate per comporre l'undici titolare da opporre ai granata di Ivan Jurić.

Questa, quindi, la probabile formazione dei rossoneri per Torino-Milan, quindi, alla luce di tutte queste improvvise assenze, schierata sempre con il 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. In panchina, pochissime alternative, soprattutto offensive, per cambiare il corso del match qualora ce ne fosse bisogno. Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>

