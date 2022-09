Sampdoria-Milan, la probabile formazione rossonera: Kjaer e Origi dal 1′

La probabile formazione del Milan in vista della partita contro la Sampdoria, valida per la 6^ giornata di Serie A. Kjaer e Origi titolari

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha riportato la probabile formazione del Milan in vista della partita contro la Sampdoria, valida per la 6^ giornata di Serie A. I rossoneri torneranno ad occuparsi del campionato dopo la splendida vittoria nel derby contro l'Inter, resa leggermente più amara dalla prestazione contro il Salisburgo in Champions League. Visto un calendario fitto, che prevede una partita ogni tre giorni, Stefano Pioli è intenzionato a cambiare diversi giocatori rispetto alla gara di martedì in Austria.

Quattro cambi

Un cambio per reparto. In difesa, al netto della ormai solita cantilena, ci sarà l'inserimento di Simon Kjaer al posto di Fikayo Tomori. A centrocampo, di fianco ad un Sandro Tonali fresco di rinnovo, ci sarà Tommaso Pobega. Sulla trequarti previsto il ritorno di Junior Messias dal primo minuto, mentre in attacco ecco l'esordio da titolare per Divock Origi. Questa la probabile formazione rossonera.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi.