Salernitana, la probabile formazione per il Milan: in campo l’ex Piatek

Nella cornice dello stadio San Siro, alle ore 20:45 di lunedì 13 marzo, Milan e Salernitana scenderanno in campo nel posticipo del 26° turno del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da Eurosport, il tecnico dei campani Paulo Sousa dovrebbe optare per Guillermo Ochoa in porta, con Daniliuc, Gyomber e Pirola in difesa. A centrocampo potrebbero giocare Mazzocchi e Bradaric come quarti e Coulibaly e Candreva come interni. In attacco spazio al tandem Dia-Piatek, supportato da Antonio Candreva.