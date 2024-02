Rennes-Milan, le probabili formazioni: due cambi a centrocampo

Questa sera sarà una giornata importante per il Milan . I rossoneri si preparano ad affrontare il Rennes per la gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League . 'La Gazzetta dello Sport' , fa il punto sulle probabili formazioni. Pochi dubbi per Pioli e Stephan . Ecco le ultime.

Rennes-Milan, le probabili formazioni

Per quanto riguarda il Rennes, non ci dovrebbero essere particolari cambi rispetto alla partita di San Siro. Stépan dovrebbe puntare in avanti sempre sulla coppia Terrier-Kalimuendo. I francesi dovrebbero sempre scendere in campo con il 4-4-2, nonostante i tre gol da recuperare. Per il Milan, invece, ci potrebbero essere dei dubbi in avanti. In attacco, infatti, Pioli potrebbe dare una seconda opportunità per Jovic, a suo fianco sicuro Leao e probabilmente Pulisic. Possibilità anche per Chukwueze. In difesa torna Kjaer al posto di Thiaw, Calabria ancora out. A centrocampo riposo per Loftus-Cheek: Reijnders, Musah e Bennacer titolari. Ecco le probabili formazioni di Rennes e Milan.