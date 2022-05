Probabile formazione Milan: avanza Kessie, Diaz destinato alla panchina

La probabile formazione del Milan in vista della partita contro il Verona, valida per la 36^ giornata di Serie A. Franck Kessie e non Brahim Diaz sulla trequarti

Renato Panno

Mancano tre giorni a Verona-Milan, partita valida per la 36^ giornata di Serie A, ma già arrivano i primi spifferi per quanto riguarda la probabile formazione rossonera. Innanzitutto c'è la nota positiva del recupero di Alessandro Florenzi, che ha lavorato oggi in gruppo ed è da considerarsi dunque recuperato e convocabile. L'ex Roma, ovviamente, non sarà titolare ma sarà comunque un'alternativa importante pronta ad entrare dalla panchina.

Dalla panchina, secondo quanto riferisce 'Gazzetta.it', dovrebbe partire anche Brahim Diaz, che continua a non brillare sulla trequarti. Un ruolo che verrà occupato da Franck Kessie, che avanzerà di qualche metro visto anche il ritorno di Ismael Bennacer dal primo minuto. Per il resto zero dubbi, con la difesa confermata in blocco e con Olivier Giroud come punta di riferimento. Questa la probabile formazione rossonera.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Rafael Leao; Giroud. Le Top News di oggi sul Milan: RedBird sfida Investcorp, spunta nuova maglia e calciomercato

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI