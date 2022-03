Napoli-Milan, le probabili formazioni: quattro cambi per Pioli

Le probabili formazioni di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo allo stadio 'Maradona'?

Daniele Triolo

Le probabili formazioni di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

QUI NAPOLI - Luciano Spalletti, tecnico azzurro, ha l'imbarazzo della scelta. Quindi assenti soltanto Kevin Malcuit e Axel Tuanzebe, può schierare tutti i titolari. In difesa, giocherà Mario Rui e non Juan Jesus a sinistra; a centrocampo, spazio a Stanislav Lobotka con iniziale panchina sia per Diego Demme sia per André Zambo Anguissa. Davanti, Matteo Politano preferito a Hirving Lozano.

QUI MILAN - Stefano Pioli, tecnico rossonero, farà quattro cambi rispetto alla squadra schierata nel derby di Milano in Coppa Italia. In difesa, rientrerà Davide Calabria a destra: gli cederà il posto Alessandro Florenzi. Out, poi, anche il capitano, Alessio Romagnoli, che sarà sostituito da Pierre Kalulu.

A centrocampo, tornerà invece titolare Sandro Tonali, con Franck Kessié che prenderà posto sulla trequarti. Ai suoi fianchi, Junior Messias (che vince il ballottaggio con Alexis Saelemaekers) e Rafael Leão. In attacco, ancora spazio ad Olivier Giroud. Ma la grande notizia di giornata è il recupero di Zlatan Ibrahimović, che partirà dalla panchina. Potrebbe giocare uno spezzone di gara. Vediamo, insieme, dunque, le probabili formazioni di Napoli-Milan delle ore 20:45 al 'Diego Armando Maradona'.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka; Politano, Zieliński, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Anguissa, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Krunić, Saelemaekers, Brahim Díaz, D. Maldini, Rebić, Ibrahimović. Allenatore: Pioli. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI