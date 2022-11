Milan-Spezia, la probabile formazione: Origi titolare, Krunic a centrocampo

La probabile formazione del Milan in vista della partita contro lo Spezia, valida per la 13^ giornata di Serie A. Pioli cambia ancora

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sulla facilità con cui Stefano Pioli cambia la formazione del Milan di partita in partita. L'allenatore rossonero smonta e rimonta la squadra senza troppi problemi, rompendo il più comune degli stereotipi 'squadra che vince non si cambia'. E invece si cambia eccome. Nelle 18 partite giocate fin qui tra Serie A e Champions, infatti, Pioli non ha mai riproposto la stessa formazione per due gare di fila .

Milan-Spezia, la probabile formazione rossonera

Rispetto alla vittoria in Champions League contro il Salisburgo, il tecnico opterà per un'altra mini rivoluzione. In difesa Matteo Gabbia rileverà Simon Kjaer, Junior Messias prenderà il posto di Ante Rebic sulla destra, Brahim Diaz giocherà sulla trequarti e Divock Origi farà riposare Olivier Giroud. Un altro cambio, però, riguarderà anche il centrocampo: Sandro Tonali, infatti, andrà inizialmente in panchina, con il jolly Rade Krunic a prendere il suo posto. Ecco la probabile formazione del Milan in vista della gara contro lo Spezia.