Milan-Porto, la probabile formazione: in vista quattro cambi per Pioli

La probabile formazione di Stefano Pioli in vista di Milan-Porto, partita della 4^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Domani pomeriggio, alle ore 18:45 , si disputerà Milan-Porto , partita valida per la 4^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022 . Il tecnico rossonero Stefano Pioli secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, starebbe pensando a quattro cambi nella formazione titolare rispetto alla partita di domenica sera all'Olimpico.

In difesa, spazio ad Alessio Romagnoli al posto di Simon Kjær , con il danese, dunque, che riposerebbe per il derby. A centrocampo, salgono le quotazioni di Sandro Tonali , che sembra destinato a prendere il posto di Ismaël Bennacer . Sulla trequarti, Brahim Díaz è pronto a riprendersi una maglia da titolare.

Resta soltanto da capire se al posto di Rade Krunić, con il bosniaco in panchina, o se al fianco dell'ex empolese al posto di Rafael Leão, che avrebbe bisogno di riposo. In tal caso, Krunić verrebbe confermato trequartista centrale, con Brahim pronto a partire da sinistra. In attacco, invece, Olivier Giroud partirà dal 1', con Zlatan Ibrahimović pronto a subentrare a gara in corso.