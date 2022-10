Milan-Monza, la probabile formazione rossonera: dentro Origi e Rebic

La probabile formazione di mister Stefano Pioli per Milan-Monza, partita dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023. Quanti cambi in squadra

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione che Stefano Pioli ha in mente per Milan-Monza, partita dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro'. Il tecnico rossonero, anche in vista dell'importante sfida di Champions League di martedì contro la Dinamo Zagabria, infatti, intende fare massiccio ricorso al turnover nell'appuntamento contro i brianzoli di Raffaele Palladino.

Probabili formazioni Milan-Monza — In difesa, sicuri di giocare soltanto il portiere Ciprian Tătărușanu, il centrale Fikayo Tomori e il terzino sinistro Theo Hernández. Ballottaggio tra Pierre Kalulu e Sergiño Dest nel ruolo di terzino destro, poi tra Matteo Gabbia e il rientrante Simon Kjær nel ruolo di centrale destro. A centrocampo, giocherà sicuramente Ismaël Bennacer; possibile turno di riposo per Sandro Tonali, con Tommaso Pobega inizialmente in campo.

Sulla trequarti, spazio a destra a Junior Messias, con Brahim Díaz al centro (Charles De Ketelaere si è allenato con la squadra ma, eccezion fatta per ripensamenti dell'ultima ora, andrà in panchina), e Ante Rebić a sinistra. Il favorito per giocare nel ruolo di centravanti è Divock Origi. Panchina, almeno all'inizio, dunque, tanto per Rafael Leão quanto per Olivier Giroud, preservati per la Champions. Ecco, dunque, la probabile formazione rossonera per Milan-Monza, con Pioli che tornerà al 4-2-3-1 di base.

Tătărușanu; Dest (Kalulu), Kjær (Gabbia), Tomori, Theo Hernández; Pobega, Bennacer; Messias, Brahim Díaz, Rebić; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Gabbia (Kjær), Kalulu (Dest), Thiaw, Bakayoko, Krunić, Tonali, Vranckx, Adli, De Ketelaere, R. Leão, Giroud, Lazetić. Allenatore: Pioli.