Milan-Lazio, le probabili formazioni | Coppa Italia News

Domani sera, alle ore 21, andrà in scena Milan-Lazio, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Dopo aver superato rispettivamente Genoa e Udinese, le due squadre si affronteranno allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' per ottenere il pass per le semifinali. Sarà una gara secca, dunque chi vincerà sfiderà la vincente tra Inter e Roma. Ecco come potrebbero scendere in campo i ragazzi di Stefano Pioli e Maurizio Sarri secondo 'Sky Sport'.