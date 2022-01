Milan, la probabile formazione di Pioli dopo le positività riscontrate | News

Dopo le positività riscontrate, Stefano Pioli dovrà schierare una formazione diversa: ecco le possibili scelte in vista della Roma

E' notizia dell'ultima ora che tre calciatori del Milan sono risultati positivi al Covid 19. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', per esclusione i possibili indisponibili sono Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Davide Calabria, i quali non hanno svolto l'allenamento odierno. Ecco, dunque, come potrebbe schierare la sua squadra Stefano Pioli nella sfida di domani contro la Roma.