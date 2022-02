Milan-Inter, la probabile formazione rossonera: tre cambi per Pioli

La probabile formazione di Milan-Inter, derby di andata delle semifinali di Coppa Italia in programma domani sera, ore 21:00, a 'San Siro'

Daniele Triolo

La probabile formazione rossonera per Milan-Inter, il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Intoccabile, naturalmente, Mike Maignan tra i pali. In difesa, per 'La Gazzetta dello Sport', ballottaggio tra Davide Calabria (favorito) ed Alessandro Florenzi. Conferma, invece, per gli altri tre della retroguardia, vale a dire Fikayo Tomori, capitan Alessio Romagnoli e Theo Hernández.

A centrocampo, squalificato Sandro Tonali, giocherà Franck Kessié in coppia con Ismaël Bennacer. Sulla trequarti, invece, Alexis Saelemaekers insidia il posto di Junior Messias sulla destra. Per la 'rosea', poi, così come per 'Tuttosport', è possibile che mister Stefano Pioli dia spazio a Rade Krunić anziché a Brahim Díaz.

Il bosniaco avrebbe il compito anche di 'schermare' le iniziative di Marcelo Brozović, regista dell'Inter. A sinistra, naturalmente, ci sarà Rafael Leão, con Olivier Giroud unica punta del 4-2-3-1 rossonero. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI