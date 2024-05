Milan-Genoa, Gudmundsson in dubbio: Gilardino ha due opzioni per sostituirlo

Albert Gudmundsson, attaccante islandese, è in dubbio per Milan-Genoa di domani pomeriggio a 'San Siro'. Ecco le ultime notizie

Domani, domenica 5 maggio , alle ore 18:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Genoa , partita della 35^ giornata della Serie A 2023-2024 . Per l'occasione, Alberto Gilardino , allenatore del Genoa ed ex attaccante del Milan per tre stagioni dal 2005 al 2008 , potrebbe dover rinunciare al suo miglior marcatore.

Albert Gudmundsson, autore, finora, in stagione di 16 gol e 4 assist in 34 partite tra campionato e Coppa Italia, ha qualche linea di febbre. Lo ha rivelato 'Il Secolo XIX' oggi in edicola. L'obiettivo di Gilardino è quello di riuscire a convocare l'islandese, seguito da Inter e Juventus per il prossimo calciomercato estivo, in extremis per il match contro il Diavolo.