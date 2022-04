Milan-Fiorentina, la probabile formazione: alcune novità per Pioli

Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti sulla probabile formazione rossonera per Milan-Fiorentina di domenica

Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti sulla probabile formazione di Milan-Fiorentina. A centrocampo dovrebbe rientrare Ismael Bennacer, che dovrebbe prendere il posto di Franck Kessie. Un altro ballottaggio è quello sulla trequarti tra l'ivoriano e Brahim Diaz, con Giroud come punta centrale. Panchina per ZlatanIbrahimovic, che si è allenato in gruppo dopo il differenziato dei giorni scorsi. Dubbio anche sulla destra tra Messias e m. Intanto il Milan ci prova per un grande attaccante.