Milan-Crotone, ancora panchina per Bennacer e problemi per Tonali

In vista di Milan-Crotone ancora panchina per Bennacer: le ultime

Sembrava potesse finalmente tornare in campo dal primo minuto, ma per il momento così non dovrebbe essere. Secondo le ultime notizie riferite da Sky, infatti, Ismael Bennacer non sarà rischiato da Stefano Pioli, che non lo ritiene ancora pronto per giocare dal primo minuto nonostante la settimana di lavoro e lo spezzone giocato la scorsa giornata dall’algerino classe 1997. Per il momento, dunque, ancora panchina in Milan-Crotone. Al suo posto dovrebbe esserci Soualiho Meite, francese classe 1994, favorito al momento su Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, infatti, ha avuto qualche piccolo problema fisico e, dunque, non dovrebbe giocare.

