Lazio-Milan, Saelemaekers sulla destra: favorito su Messias

Krunic, si legge, in gruppo da oggi, nell’anti-vigilia della partenza per Roma. Così nella nuova settimana Pioli vedrà ridurre da cinque a quattro il numero degli assenti. Il bosniaco potrebbe andare in panchina all’Olimpico A conti fatti, potrebbero essere due i cambi rispetto al disastroso derby di Riyad: oltre all’inserimento di Kalulu in difesa, ecco spuntare Saelemaekers al posto di Messias sulla trequarti.

Ancora un paio di allenamenti, in ogni caso, per sciogliere gli ultimi dubbi da parte di Pioli. Il tecnico del Milan spera in uno scossone. I rossoneri vanno verso l’Olimpico per aggrapparsi al precedente dello scorso aprile: quella volta si presentava alla sfida con la Lazio dopo aver perso il derby 3-0 proprio come stavolta, vincendo 2-1 in rimonta allo scadere. Tre punti vitali per convolare al titolo. Calciomercato Milan, clamoroso: che intreccio con l'Inter! >>>