Genoa-Milan, le probabili formazioni: due importanti novità per Pioli

Ultime Notizie Genoa Milan: le scelte di Pioli

MILAN NEWS – Come viene riferito da Sky Sport, ci sono diverse novità di formazione nella partita che il Milan disputerà domani sera contro il Genoa. In porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa spazio a Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. L’altro centrale sarà Pierre Kalulu. Simon Kjaer è ancora out, e Gabbia ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, con probabile interessamento del legamento collaterale.

A centrocampo, torna titolare Sandro Tonali, visto l’infortunio di Ismael Bennacer, che ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e verrà rivalutato fra una decina di giorni. Sempre presente ovviamente Franck Kessie, calciatore indispensabile per Pioli. Sulla trequarti dovrebbe giocare Samu Castillejo , con Alexis Salemaekers che non sta ancora bene, mentre in mezzo spazio ad Hakan Calhanoglu. Sulla sinistra potrebbe esserci un’altra novità, con Rafael Leao che dovrebbe prendere il posto di Brahim Diaz, in modo da spostare nuovamente Calhanoglu in mezzo.

In attacco ancora titolare Ante Rebic, con Ibrahimovic che non sarà convocato. Lo svedese nella giornata di oggi ha svolto un lavoro differenziato, sperando di recuperare contro il Sassuolo. Nuova occasione per il croato come prima punta, che deve assolutamente sbloccarsi. Non ha ancora segnato in questa stagione.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.