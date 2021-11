Fiorentina-Milan, Ibrahimovic titolare: lo svedese vuole riscattarsi

Secondo le ultime indiscrezioni Ibrahimovic dovrebbe giocare titolare in Fiorentina-Milan, gara che si giocherà questa sera al Franchi

Zlatan Ibrahimovic titolare in Fiorentina-Milan. E' questa l'indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Inizialmente sembrava toccasse a Olivier Giroud, ma nelle ultime ore le cose sono cambiate. Ibra ha trasmesso buone sensazioni, nonostante le partite con la nazionale svedese e i viaggi (soprattutto la difficoltosa trasferta in Georgia, a Batumi).

C'è però una cosa che carica Ibrahimovic. La delusione. L'attaccante non è riuscito a essere incisivo con la Svezia, sconfitta sia contro la Georgia e sia contro la Spagna, e dunque vuole riscattarsi. Lo scudetto può essere considerato il vero obiettivo del Milan di Pioli, e dunque il tecnico è pronto ad affidarsi a Zlatan sin da subito. E' vero che mercoledì c'è l'Atletico Madrid, ma ora la sfida più importante è quella contro la Fiorentina. Per gli spagnoli c'è tempo. Intanto stasera c'è Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.