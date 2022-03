Cagliari-Milan: Kessié torna a giocare in mediana | Serie A News

Franck Kessié giocherà titolare in Cagliari-Milan di questa sera. Sarà impiegato, però, nel suo ruolo naturale e non sulla trequarti

Daniele Triolo

Franck Kessié giocherà titolare, questa sera, in occasione di Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20:45. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Contrariamente, però, a quanto accaduto nelle ultime due partite contro Napoli ed Empoli, non giocherà da trequartista.

L'attacco febbrile che ha colpito Sandro Tonali, infatti, costringerà il centrocampista italiano (andato comunque in Sardegna con la squadra) a partire dalla panchina. Per Cagliari-Milan, dunque, mister Stefano Pioli arretrerà nuovamente Kessié nella sua posizione naturale di mediano davanti la difesa, al fianco di Ismaël Bennacer.

Sulla trequarti, ballottaggio tra Brahim Díaz e Rade Krunić per una maglia da titolare. I rossoneri recupereranno, per l'insidiosa trasferta in casa dei rossoblu di Walter Mazzarri, il terzino sinistro francese Theo Hernández, che tornerà in campo al posto di Alessandro Florenzi. In attacco, conferma per Olivier Giroud e ancora panchina per Zlatan Ibrahimović.

Il quale, però, dovrebbe aumentare ulteriormente il suo minutaggio entrando nella ripresa. Infine, torna disponibile anche Tiémoué Bakayoko, che è stato assente nelle ultime due settimane per un problema muscolare, mentre è fuori causa per la sfida di Cagliari il fantasista Daniel Maldini, fermato dalla febbre. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI