Atalanta-Milan, le probabili formazioni: Pioli punta sulle certezze

Due i dubbi di Gian Piero Gasperini, tecnico della 'Dea', per quanto concerne l'undici iniziale. Uno in difesa, dove il ballottaggio è tra Caleb Okoli e Berat Djimsiti; uno in attacco, dove Luis Muriel insidia il nuovo acquisto Ademola Lookman. Dovrebbero partire dall'inizio l'italo-nigeriano dietro e l'inglese ex Leicester City e RB Lipsia in avanti. Per il resto, formazione quasi obbligata: in panchina l'ultimo arrivato, Brandon Soppy, così come Ruslan Malinovskyi, sebbene sia in odore di cessione.