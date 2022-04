Pagelle Pescara-Milan Primavera 3-1: follia di Nsiala, Pseftis miracoloso

Le Pagelle Juventus-Milan Primavera, terminata 4-1 per i bianconeri (Getty Images)

Il Milan Primavera crolla meritatamente in casa del Pescara per 3-1 e vede la zona play-out avvicinarsi pericolosamente. Abruzzesi che, nonostante la retrocessione già aritmetica, mettono a segno una vittoria di prestigio grazie alla doppietta di Amer Mehic e alla rete di Napoletano. Per i rossoneri momentaneo 1-1 siglato da Foglio.