Pagelle Milan-Roma Femminile 2-2: Soffia la migliore, male Thrige

Oggi è andata in scena la partita valevole per l'ottava giornata della Poule Scudetto Femminile tra Milan e Roma. La gara è terminata 2-2 grazie alle reti di Soffia e Piemonte per le rossonere, Cinotti e Andressa per le giallorosse. Ecco, di seguito, le pagelle delle rossonere.