Pagelle Milan-Liverpool, i voti di Tuttosport: tanti voti negativi

Le pagelle di Milan-Liverpool 1-2, gara della 6^ giornata della Champions 2021-2022. I voti dei rossoneri per 'Tuttosport"

Lepagelle di Milan-Liverpool 1-2 partita valida per la 6^ giornata della Champions League 2021-2022, secondo Tuttosport oggi in edicola. Il migliore è Romagnoli, che prende 6: "Galleggia fra Origi e Salah, non commette sbavature". Male Ibrahimovic, che prende 5: "I compagni si appoggiano a lui, il problema è che spesso lo svedese non sappia poi a chi smistarla. Tocca 31 palloni, perde 8, Cicca una punizione e poi non trova la girata acrobatica. Doveva essere l'eroe della serata, finisce come tante altre volte in carriera in Champions". Ecco tutti i voti nel dettaglio