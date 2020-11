Pagelle Milan-Lille, i voti del ‘Corriere’: Tonali sotto ritmo / News

Pagelle Milan-Lille, Tonali bocciato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’avventura di Sandro Tonali stenta a decollare. Il classe 2000 non ha ancora metabolizzato l’importante salto di qualità dal Brescia al Milan e continua ad offrire prestazioni di basso livello. L’ultima ieri sera contro il Lille, che è coincisa con la prima sconfitta stagionale del Diavolo. Come riportato dalle pagelle de ‘Il Corriere dello Sport’, il numero 8 rossonero si limita al compitino e gioca una gara sotto ritmo. Se la squadra subisce due gol nel secondo tempo per vie centrali la colpa è anche sua: poco filtro davanti alla difesa.

