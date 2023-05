Pagelle Milan-Inter, i voti di Tuttosport: “Theo Hernandez ectoplasma”

Le pagelle di Milan-Inter, match d'andata delle semifinali di Champions League. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport'

Le pagelle di Milan-Inter 2-0, match valevole per l'andata delle semifinali di Champions League. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Inter 2-0, le pagelle rossonere di 'Tuttosport' — Pioli (all.) 4

Come in Supercoppa, prende due gol in avvio. L’alibi della sfortuna (gli infortuni di Leao e Bennacer) non tiene.

Maignan 7

Mura su Mkhitaryan dopo il palo di Calhanoglu e, soprattutto, con una miracolosa parata “hockeystica” su Dzeko nega all’Inter il tris.

Calabria 4

Viene portato a scuola da Dzeko sull’1-0 e da Dimarco sul raddoppio interista. Con un colpo di tacco regala l’unico pericolo del primo tempo in zona Onana, ma l’episodio è un topolino rispetto ai disastri che combina dietro.

Kjaer 4,5

Sul rigore poi cancellato dal Var, fa comunque una figuraccia in marcatura su Lautaro e, in mezzo, è in balia delle ondate nerazzurre: serataccia.

Tomori 5

Giudizio che non si discosta da quello per Kjaer: quando l’Inter sgasa, pure lui diventa piccolo, piccolo.

Thiaw 5,5

Entra a tempesta passata.

Theo Hernandez 4,5

La punizione che spedisce in piccionaia nel finale è fotografia del suo derby. Ectoplasma.

Krunic 5

Parte in marcatura su Calhanoglu che fa il bello e il cattivo tempo. Ringhia sugli avversari, ma non li prende mai.

Tonali 5

C’è lui su Mkhitaryan in occasione del 2-0 ma non riesce a capire il pericolo: errore inconcepibile per uno dal suo curriculum. Nella ripresa può riaprirla, ma centra un palo.

Brahim Diaz 5,5

Prova dare elettricità a un Milan che non ne ha e, nel secondo tempo, con un bel tiro a giro spaventa Onana.

Bennacer 5

Si fa subito male, ma quando esce, il Milan già sotto di due gol.

Saelemaekers 6

Ha gamba (si era visto pure con la Lazio) e coraggio, tanto che costringe Dumfries sulla difensiva. Non prende bene il cambio.

Messias 4,5

Arruffone e impreciso. Ha una buona occasione: se la divora.

Origi 5

Combina poco.

Giroud 5

Lotta contro i mulini a vento.