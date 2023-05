Pagelle Milan-Cremonese 1-1, i voti di Gazzetta: “Pioli lascia altri punti”

Le pagelle di Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Le pagelle di Milan-Cremonese 1-1, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Cremonese 1-1, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Maignan: "Una partita a tifare, poi arriva Okereke e… che vuoi fare? Nel finale para Ghiglione, evitando il dramma". Voto 6.

Calabria: "Due critiche: perde Valeri in zona rossa e non aggiunge mai pericolosità in fascia. Sarebbe servito parecchio". Voto 5,5.

Thiaw: "I piedi sono quelli che sono: attento sì, brillante in costruzione mai. Anche lui fa una brutta figura sul gol di Okereke". Voto 5,5.

Kalulu: "L’autoscontro su Thiaw nell’azione del gol di Okereke è il manifesto della serata: se qualcosa poteva andare male, è andato peggio. Prima, una bella palla per il gol annullato a Saelemaekers. Circolazione imprecisa". Voto 4,5.

Ballo-Touré: "Non è colpa sua ma il divario con Theo è enorme. Spinge poco, quando vede la luce sbaglia la misura del passaggio". Voto 5.

Vranckx: "Applicato, ma qualità tecnica troppo bassa per una partita così: che fatica". Voto 5,5.

Tonali: "Un quarto d’ora senza lampi". Voto 6.

Bennacer: "Skipper per un tempo ma fatica: geometrico, mai creativo. E lascia a Buonaiuto una palla interessante in zona critica". Voto 5,5.

Krunić: "Capitano aggiunto. Pioli sceglie lui per Bennacer e Rade alza il ritmo, chiama la riaggressione, dà fastidio alla Cremo sul gol del pari. Senza il miracolo da canonizzazione di Carnesecchi, avrebbe segnato il 2-1". Voto 6,5.

De Ketelaere: "Il Charles incoronato è l’altro. CDK sbaglia solo con Carnesecchi e pare sempre impaurito". Voto 5.

Saelemaekers: "Più vivo di altri: il gol annullato, un buon cross per Origi, l’uno-due che mette in porta Diaz. È qualcosa". Voto 6.

Brahim Díaz: "In sere così, conta far gol. Brahim si attiva ma devia alto di testa e non trova la porta sull’assist di Leao". Voto 5.

Origi: "A sinistra, meglio che da punta. Mai davvero convincente ma, qua e là, si accende: un tiro deviato da Carnesecchi". Voto 5,5.

Messias: "Non sarà una conclusione alla Roberto Carlos ma la punizione va in porta. E chissà che quel punto alla fine non pesi". Voto: 6,5.

R. Leão: "Superiore, si vede: entra e crea subito per Diaz. Quando passa la palla buona, però, anche lui calcia fuori". Voto 5,5.

Giroud: "Mai trovato". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Perseverare sarà anche diabolico, ma non fa bene al Milan: altri punti lasciati nel nome del turnover, ancora fatica con una squadra chiusa.Il Milan B ha qualità troppo bassa per una grande… e questa volta lo paga". Voto 4,5. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si cerca la punta: apertura dalla Francia?