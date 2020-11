Pagelle Lille-Milan, i voti della Gazzetta: Hauge, errore grave, Bennacer top

Pagelle Lille-Milan: i voti della Gazzetta

LILLE MILAN PAGELLE GAZZETTA – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha dato i voti alla squadra rossonera in campo ieri sera contro il Lille. Il match è terminato 1-1 al Pierre Mauroy: dopo il momentaneo vantaggio firmato da Samu Castillejo ad inizio ripresa, i padroni di casa hanno trovato il pari con Bamba sfruttando al meglio una disattenzione difensiva del Milan. Queste le pagelle della rosea.

Il miglior rossonero della serata è Ismael Bennacer (6,5), prova maestosa, detta i tempi e tappa gli spifferi. Stesso voto anche per mister Bonera, alla sua prima panchina europea. Più che sufficiente anche Samu Castillejo, a segno e in crescita rispetto alle ultime uscite. Appena sufficienti (6) le prove di Gabbia – comunque in crescita – Donnarumma, Kjaer, Theo Hernandez, Tonali, Brahim Diaz e Rebic. Insufficienti le prove di Calhanoglu, Hauge, Dalot e Lorenzo Colombo: tutti prendono 5,5.

