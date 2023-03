Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Gazzetta: “Maignan rientro fondamentale”

Le pagelle di Fiorentina-Milan 2-1 della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Kalulu: "Palleggia spesso da terzino, difende in mezzo. Non coinvolto negli episodi ma in difficoltà spesso". Voto 5.