Pagelle Milan Europa League, Gazzetta: Calha top, Gabbia rimandato

Milan-Bodo/Glimt, le pagelle di Gazzetta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport, ecco le pagelle dei rossoneri scesi in campo ieri sera per Milan-Bodo/Glimt.

PROMOSSI

Il Milan fa decisamente più fatica del previsto a sbarazzarsi del Bodo/Glimt, club che sta dominando il campionato norvegese. Il più in palla dei rossoneri è certamente Calhanoglu (voto 8 in pagella). Per il turco due reti meravigliose e un assist di tacco per Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante è il secondo migliore, voto 7, segna al debutto da titolare in rossonero. Promosso anche Gigio Donnarumma, 6,5, che sventa su Saltnes nel finale il possibile gol del 3-3. Senza Ibra è lui il leader in campo. Una sfilza di 6 vanno a completare le sufficienze: Kjaer, Calabria, Kessie, Castillejo, Saelemaekers, Daniel Maldini e Krunic. Voto 6 anche per mister Pioli che raggiunge Ancelotti a quota 16 gare consecutive senza sconfitta.

BOCCIATI

Dietro la lavagna ci finiscono insolitamente tre giocatori che solitamente ci hanno abituato a ben altri voti. Parliamo di Theo Hernandez, ieri sera prestazione non all’altezza, Ismael Bennacer, perde il contrasto da cui nasce la seconda rete norvegese, e Matteo Gabbia, colpevole del ritardo sul primo gol ospite.

