Genoa-Milan 0-3, le pagelle del ‘CorSport’: Messias è uno spettacolo

Ecco le pagelle del 'Corriere dello Sport' dopo Genoa-Milan. Junior Messias è uno spettacolo, quanto mancava Fikayo Tomori!

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, riporta i voti dei calciatori del Milan dopo la bella vittoria contro il Genoa. Il migliore in campo non può che essere Junior Messias (7,5), 'uno spettacolo'. Il brasiliano ha preso fiducia e non si ferma più. Mike Maignan si è ritrovato (7). Le parate su Hernani e Portanova raccontano un portiere brillante nei riflessi. Stesso voto per Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimović. Lo spagnolo appare finalmente in salute e scombina la difesa genoana con i suoi guizzi nello stretto, mentre lo svedese trova la soluzione nel momento di smarrimento.