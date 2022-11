Danimarca-Tunisia, le pagelle di Kjaer: “Qualche problema con Jabali”

Danimarca-Tunisia 0-0, le pagelle di Kjaer

Nelle pagelle sui quotidiani sportivi oggi in edicola Kjaer, difensore del Milan, non ha preso voti altissimi. Il capitano della Danimarca, uscito al 65' per far posto a Mathias Jensen, ha rimediato, infatti, su 'La Gazzetta dello Sport' un 5,5 così motivato: "Qualche problema con la velocità di Jabali. Sostituito nella ripresa".