Portogallo-Turchia, le formazioni ufficiali: Rafael Leao in panchina / News

Ecco le formazioni ufficiali di Portogallo-Turchia, partita dei playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Il milanista Rafael Leao in panchina

L'Italia del calcio questa sera si ferma. La Nazionale di Roberto Mancini giocherà il playoff da dentro o fuori contro la Macedonia del Nord per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Al di là dello stadio 'Renzo Barbera' di Palermo, dove andrà in scena la sfida, l'occhio si allungherà in Portogallo, dove la selezione di Cristiano Ronaldo affronterà la Turchia di Hakan Calhanoglu. Da questa partita, infatti, uscirà la rivale degli azzurri in caso di successo. Sono ufficiali le formazioni dei due allenatori: l'attaccante del Milan Rafael Leao parte dalla panchina, titolare invece l'ex rossonero Diogo Dalot.